В Москве 27 августа ожидается до +24 °С
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По данным синоптиков Гидрометцентра, погода в Москве будет облачной с прояснениями, местами пройдёт небольшой дождь.
Ветер юго-восточный, восточный, 5—10 м/с.
Ночью температура воздуха упадёт до +13...+15 °С, осадков не ожидается.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее заявил, что тёплая летняя погода вернётся в Москву и Подмосковье в пятницу, 27 августа, и продлится до конца календарного лета.