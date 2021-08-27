В Москве 27 августа ожидается до +24 °С

Короткая ссылка
В российской столице в пятницу, 27 августа, ожидается температура в пределах +22...+24 °С.
В Москве 27 августа ожидается до +24 °С
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

По данным синоптиков Гидрометцентра, погода в Москве будет облачной с прояснениями, местами пройдёт небольшой дождь.

Ветер юго-восточный, восточный, 5—10 м/с.

Ночью температура воздуха упадёт до +13...+15 °С, осадков не ожидается.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее заявил, что тёплая летняя погода вернётся в Москву и Подмосковье в пятницу, 27 августа, и продлится до конца календарного лета.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить