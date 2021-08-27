В Москве 27 августа ожидается до +24 °С

В российской столице в пятницу, 27 августа, ожидается температура в пределах +22...+24 °С.

По данным синоптиков Гидрометцентра, погода в Москве будет облачной с прояснениями, местами пройдёт небольшой дождь.

Ветер юго-восточный, восточный, 5—10 м/с.

Ночью температура воздуха упадёт до +13...+15 °С, осадков не ожидается.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее заявил, что тёплая летняя погода вернётся в Москву и Подмосковье в пятницу, 27 августа, и продлится до конца календарного лета.