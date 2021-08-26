В Гидрометцентре заявили о возвращении летней погоды к выходным

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что тёплая летняя погода вернётся в Москву и Подмосковье в пятницу, 27 августа, и продлится до конца календарного лета.
В Гидрометцентре заявили о возвращении летней погоды к выходным
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

«Лето ещё до конца календарного лета себя покажет и очень хорошо... Ночные температуры останутся совершенно летними, +13...+15 °С, и дневные температуры тоже порадуют — +23...+25 °С до конца месяца», — цитирует Интерфакс Вильфанда.

По его словам, такая погода нетипична для августа, температура выше нормы на 5—6 °С, что более характерно для середины июля.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погоде в столичном регионе в ближайшие несколько дней.

Ранее URA.RU сообщало, что в ночь на 30 августа в Свердловской и Тюменской областях ожидается похолодание до 0...-1 °С.

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