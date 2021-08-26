Синоптики рассказали о погоде в День знаний в столичном регионе

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погоде в столичном регионе в ближайшие несколько дней.

«Наверное, самым ненастным днём будет сегодняшний день, сейчас уже небо затягивают облака, к нам приближается не выраженный в температуре, но только в облачности фронт. Мы ждём, что сегодня выпадет где-то до 3 мм осадков. То есть погода будет довольно тёплая: температура воздуха — +20...+22 °С, ветер восточный. Начало ночи тоже ещё будет с небольшим дождём, но ночь будет значительно теплее, чем была до этого. В Москве — +13...+15 °С, по области — до +12 °С. Завтра погода облачная с прояснениями и уже без осадков — +22...+24 °С», — рассказала Позднякова.

Она также отметила, что последние четыре дня августа погода будет «очень комфортная, без осадков в течение всех суток».

«Ночи будут довольно тёплые. Дневная температура в пятницу, субботу и воскресенье в Москве — +24...+25 °С, в воскресенье, может быть, даже и повыше. И до +27 °С температура может повышаться 30 августа. Последний день месяца тоже будет довольно тёплый с температурой воздуха в городе около +25 °С», — пояснила синоптик.

По её словам, накануне 1 сентября характер погоды будет меняться в сторону увеличения облачности и небольшого понижения температуры.

«Не исключено, что в ночь на 1 сентября пройдёт небольшой кратковременный дождь. Скорее всего, в утренние часы осадков не будет, но температура воздуха днём уже не будет такой высокой, где-то около +20 °С, что тоже неплохо для начала сентября», — заключила эксперт.

Ранее сообщалось, что в Москве в четверг, 26 августа, ожидается до +21 °С.