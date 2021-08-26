В Татарстане продлили штормовое предупреждение о высокой пожароопасности в лесах

В Татарстане продлили штормовое предупреждение, связанное с высокой и чрезвычайной пожароопасностью в лесах.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на сайт регионального Гидрометцентра.

Синоптики объявляли штормовое предупреждение до 26 августа, теперь оно действует до 3 сентября.

Также стало известно, что в пятницу, 27 августа, в республике ожидается тёплая погода без осадков. Ночью +7...+12 °С, днём +20...+25 °С, передаёт inkazan.ru со ссылкой на региональное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В субботу и воскресенье, 28 и 29 августа, прогнозируется +4...+10 °С ночью, +18...+24 °С днём.

Ранее заместитель директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктёв рассказал об особенностях погоды в регионах этим летом и осенью.