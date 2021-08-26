В Гидрометцентре рассказали об особенностях погоды в регионах России этим летом

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Заместитель директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктёв рассказал об особенностях погоды в регионах этим летом и осенью.
В Гидрометцентре рассказали об особенностях погоды в регионах России этим летом
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«Страна у нас большая, поэтому погода очень разная. Кому-то сейчас жарко, кому-то — не очень, где-то с осадками перебой, где-то наоборот. Это связано с масштабами нашей страны. Например, если посмотреть на Дальний Восток, то этим летом его просто заливает дождями. Я имею в виду юг Дальнего Востока — бассейн Амура. И в ближайшие дни ситуация сохранится», — цитирует эксперта издание «Правда.Ру».

Как отметил Киктёв, если посмотреть на европейскую территорию и юг, то там в последние недели наблюдается циклоническая активность, было очень много дождей и других сопутствующих явлений.

Что касается юга Поволжья и Урала, то там было гораздо теплее обычного, температуры оказывались выше климатической нормы.

«И поэтому как побочный эффект — пожары», — сказал эксперт.

Ранее URA.RU сообщало, что в ночь на субботу, 28 августа, в Ямало-Ненецком автономном округе ожидается понижение температуры до 0 °С.

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