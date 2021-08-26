В Оренбурге открылся кинофестиваль «Восток & Запад. Классика и Авангард»

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В Оренбурге начал работу кинофестиваль «Восток & Запад. Классика и Авангард».
В Оренбурге открылся кинофестиваль «Восток & Запад. Классика и Авангард»
  • © Кадр Культура Оренбуржья / youtube.com

Об этом сообщает RIA56.

Ведущим церемонии открытия стал актёр, заслуженный артист России Александр Олешко.

От имени губернатора Дениса Паслера собравшихся поприветствовала вице-губернатор Татьяна Савинова. В открытии приняла участие и президент фестиваля режиссёр Татьяна Воронецкая.

Ранее сообщалось, что фестиваль «Восток&Запад. Классика и Авангард» откроет фильм «История Акиты и Пальмы» производства Японии и России.

Телеканал «360» сообщал, что Московская область примет участие во всероссийской акции «Ночь кино» 28 августа.

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