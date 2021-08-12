Фестиваль «Восток&Запад» в Оренбургской области откроет фильм «История Акиты и Пальмы»

Фестиваль «Восток&Запад. Классика и Авангард» в Оренбургской области откроет фильм «История Акиты и Пальмы» производства Японии и России.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Историю о верной собаке, около двух лет ждавшей хозяина у взлётной полосы аэропорта Внуково, когда-то рассказал корреспондент Юрий Рост. Ленту «Пальма» на основе этих событий режиссёр Алекандр Домогаров — младший представил в марте, а продолжение, «История Акиты и Пальмы», вышло в мае.

«Когда мы задумывали этот фильм, то в первую очередь решили это сделать для сохранения породы собак акита. В последнее время в Японии идёт уменьшение количества и заводчиков, и владельцев. В то же время появляется много брошенных собак, которые просто погибают», — заявил продюсер фильма Юмико Масуда.

Ранее ФАН сообщало, что в конкурсную программу фестиваля короткометражного кино «Короче» вошло 36 работ.