Синоптики предупредили о похолодании до 0 °С в ЯНАО

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В ночь на субботу, 28 августа, в Ямало-Ненецком автономном округе ожидается понижение температуры до 0 °С.
Синоптики предупредили о похолодании до 0 °С в ЯНАО
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на данные Обь-Иртышского УГМС.

«28 августа в субботу ожидается переменная облачность. Местами дождь, ветер в отдельных районах от 17 до 22 м/с», — заявили метеорологи.

Также стало известно, что в Коми прогнозируют заморозки, передают «Невские новости» со ссылкой на синоптика регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Артёма Шомысова.

По его словам, в ночь на 27 августа во время облачного прояснения в центральных и северных районах температура воздуха составит 0...-3 °С. В Сыктывкаре такие заморозки ожидаются в ночь на 28 августа.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что тёплая летняя погода вернётся в Москву и Подмосковье в пятницу, 27 августа, и продлится до конца календарного лета.

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