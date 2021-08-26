В «Союзмультфильме» рассказали об участии детских психологов в создании анимации

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Анимационные произведения выполняют воспитательную функцию, в частности мотивируют дошкольников к здоровому образу жизни, рассказали в пресс-службе студии «Союзмультфильм».
В «Союзмультфильме» рассказали об участии детских психологов в создании анимации
  • © Сергей Пятаков
  • РИА Новости

Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Исторически картины «Союзмультфильма» были не только развлекательными, но и несли воспитательную функцию: их герои доносили до маленьких зрителей ценность добра, семьи, дружбы, творчества, любви к родине. Сейчас наши новые проекты сохраняют это качество. Важным при этом является умение доносить эти смыслы без назидания: с помощью ярких образов, харизматичных персонажей. В то же время многие из наших мультсериалов, нацеленных на дошкольную аудиторию, делаются с привлечением детских психологов», — рассказали в пресс-службе.

Ранее ФАН сообщало, что в «Сочи Парке» появился кинотеатр студии «Союзмультфильм».

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