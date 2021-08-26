Землетрясение магнитудой 5,4 произошло у побережья Южных Сандвичевых островов

Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано у побережья Южных Сандвичевых островов. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Reuters

Отмечается, что очаг стихии залегал на глубине 7,6 км. На архипелаге Южных Сандвичевых островов нет постоянно проживающего населения. Ранее сейсмологи сообщили о землетрясении магнитудой 5,6 у побережья Гватемалы.