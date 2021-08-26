Землетрясение магнитудой 5,4 произошло у побережья Южных Сандвичевых островов

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Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано у побережья Южных Сандвичевых островов. Об этом сообщает Геологическая служба США.
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло у побережья Южных Сандвичевых островов
  • Reuters

Отмечается, что очаг стихии залегал на глубине 7,6 км.

На архипелаге Южных Сандвичевых островов нет постоянно проживающего населения.

Ранее сейсмологи сообщили о землетрясении магнитудой 5,6 у побережья Гватемалы.

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