Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Гватемалы

Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано у побережья Гватемалы. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Отмечается, что эпицентр подземных толчков располагался в 99 км к юго-западу от города Нуэва-Консепсьон.

Очаг залегал на глубине 10 км.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано у острова Гуам в Тихом океане.