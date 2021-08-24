Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Гватемалы
Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано у побережья Гватемалы. Об этом сообщает Геологическая служба США.
- globallookpress.com
Отмечается, что эпицентр подземных толчков располагался в 99 км к юго-западу от города Нуэва-Консепсьон.
Очаг залегал на глубине 10 км.
Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано у острова Гуам в Тихом океане.
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