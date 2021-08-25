В Петербурге планируют отреставрировать 44 дома-памятника в 2022 году

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры планирует отреставрировать 44 дома-памятника в 2022 году.

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

О планах ведомства рассказал председатель КГИОП Сергей Макаров на чтениях городского бюджета в законодательном собрании. По его словам, вначале на проведение работ было заложено 1,5 млрд рублей, но весь проект комитет оценивает в 2,5 млрд рублей.

Ведомство попросило выделить на реализацию проекта дополнительные 724 млн рублей в следующем году. Около половины суммы направят на реставрацию домов, а остальные средства станут субсидиями религиозным организациям, владеющим памятниками истории и архитектуры.

Ранее НСН сообщала, что в Москве отреставрируют доходный дом, расположенный в Хамовниках.