В Петербурге планируют отреставрировать 44 дома-памятника в 2022 году
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- РИА Новости
Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».
О планах ведомства рассказал председатель КГИОП Сергей Макаров на чтениях городского бюджета в законодательном собрании. По его словам, вначале на проведение работ было заложено 1,5 млрд рублей, но весь проект комитет оценивает в 2,5 млрд рублей.
Ведомство попросило выделить на реализацию проекта дополнительные 724 млн рублей в следующем году. Около половины суммы направят на реставрацию домов, а остальные средства станут субсидиями религиозным организациям, владеющим памятниками истории и архитектуры.
Ранее НСН сообщала, что в Москве отреставрируют доходный дом, расположенный в Хамовниках.