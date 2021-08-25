«ВКонтакте» представила десктопное приложение для видеозвонков на 2048 человек

Социальная сеть «ВКонтакте» представила десктопное приложение для видеозвонков. Как рассказали в пресс-службе соцсети, приложение «Звонки ВКонтакте» для компьютеров с Windows, macOS и Linux позволит объединять в звонке без лимита по времени до 2048 человек.

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Отмечается, что среди доступного в «Звонках»: собственная технология демонстрации экрана в разрешении 4К, обновлённое интеллектуальное шумоподавление и зал ожидания для управления составом участников. Кроме того, «ВКонтакте» анонсировала неограниченное количество участников в каждом звонке. В соцсети подчеркнули, что «ВКонтакте» — единственная платформа, которая предоставляет все эти возможности бесплатно. Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» перезапускает видеоплатформу.