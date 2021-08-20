Социальная сеть «ВКонтакте» перезапускает видеоплатформу. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Отмечается, что теперь пользователям соцсети доступен просмотр видео и прямых эфиров в высоком качестве 4К, оценить которое поможет стриминг через сетевые медиаплееры Chromecast и AirPlay.

Функция появится на платформах iOS, Android и в десктопной версии социальной сети. Технология Chromecast позволит транслировать видео с мобильных устройств на экран компьютера или телевизора. С помощью AirPlay пользователи iPhone, iPad или Mac смогут смотреть на экране телевизора видео со своих девайсов с использованием Apple TV или стороннего устройства с поддержкой AirPlay.

Ещё одной важной возможностью станет формат Picture-in-Picture, который позволит, не прерывая просмотр видео или прямого эфира, продолжить навигацию в мобильном приложении «ВКонтакте» или других приложениях на смартфоне.

Кроме того, собственная технология адаптивного видеостриминга с масштабируемой архитектурой полностью снимает ограничения на одновременное число зрителей, подключённых к одной трансляции, и обеспечивает просмотр в сетях с нестабильным соединением и на слабых устройствах.

Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» запускает реакции к публикациям.