«ВКонтакте» запускает реакции к публикациям
- vk.com
Отмечается, что соцсеть запустила реакции после серии исследований, с помощью которых изучала отношение к индикаторам социального одобрения и то, какие эмоции пользователи хотели бы оставлять к записям.
Оставлять реакции можно на всех платформах: для этого в мобильном приложении VK нужно зажать кнопку «Нравится», а в версии для компьютера — навести на неё курсор.
Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» запустит бесплатное десктопное приложение для видеозвонков.