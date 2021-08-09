Социальная сеть «ВКонтакте» запускает реакции к публикациям. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Отмечается, что соцсеть запустила реакции после серии исследований, с помощью которых изучала отношение к индикаторам социального одобрения и то, какие эмоции пользователи хотели бы оставлять к записям.

Оставлять реакции можно на всех платформах: для этого в мобильном приложении VK нужно зажать кнопку «Нравится», а в версии для компьютера — навести на неё курсор.

Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» запустит бесплатное десктопное приложение для видеозвонков.