«ВКонтакте» запускает реакции к публикациям

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Социальная сеть «ВКонтакте» запускает реакции к публикациям. Об этом сообщает пресс-служба организации.
«ВКонтакте» запускает реакции к публикациям
  • vk.com

Отмечается, что соцсеть запустила реакции после серии исследований, с помощью которых изучала отношение к индикаторам социального одобрения и то, какие эмоции пользователи хотели бы оставлять к записям.

Оставлять реакции можно на всех платформах: для этого в мобильном приложении VK нужно зажать кнопку «Нравится», а в версии для компьютера — навести на неё курсор.

Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» запустит бесплатное десктопное приложение для видеозвонков.

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