Социальная сеть «ВКонтакте» запустит бесплатное десктопное приложение для видеозвонков. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Отмечается, что приложение должно стать альтернативой платным корпоративным сервисам для личного общения и деловых видеоконференций. В пресс-службе соцсети рассказали, что звонки не ограничены по времени, к разговору можно присоединяться без профиля во «ВКонтакте». Кроме того, доступна запись звонка и трансляция на личную страницу или в сообщество.

В новом десктопном приложении можно будет устанавливать AR-фоны, демонстрировать экран в разрешении 4К и заглушать посторонние звуки с помощью интеллектуального шумоподавления.

Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» открывает сообществам ранний доступ к монетизации видео.