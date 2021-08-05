«ВКонтакте» запустит бесплатное десктопное приложение для видеозвонков
- vk.com
Отмечается, что приложение должно стать альтернативой платным корпоративным сервисам для личного общения и деловых видеоконференций. В пресс-службе соцсети рассказали, что звонки не ограничены по времени, к разговору можно присоединяться без профиля во «ВКонтакте». Кроме того, доступна запись звонка и трансляция на личную страницу или в сообщество.
В новом десктопном приложении можно будет устанавливать AR-фоны, демонстрировать экран в разрешении 4К и заглушать посторонние звуки с помощью интеллектуального шумоподавления.
Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» открывает сообществам ранний доступ к монетизации видео.