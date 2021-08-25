Синоптик рассказал, когда москвичам стоит ждать первых заморозков

До конца текущей недели температура в Москве будет повышаться, а погода станет комфортнее, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Повышение температуры прогнозируется уже сегодня ночью. Дело в том, что меняется циркуляция и в центр Европейской России, в Москву и Подмосковье в частности, приходит юго-восточный воздух. Поэтому ночные температуры существенно повышаются и становятся практически летними», — рассказал он в комментарии сайту «Москва 24».

По словам синоптика, в ночь на 26 августа температура воздуха в российской столице составит +12...+14 °С, однако из-за низкого давления в регионе могут пройти осадки с грозами. Однако 27 августа ожидается тёплая погода.

«Минимальная температура в Москве будет +13...+15 °С, по области — около +10 °С, а днём в столице +23...+25 °С. Это на 4—5 °С выше климатической нормы», — сказал он.

Специалист Гидрометцентра отметил, что заморозки в ближайшее время в Москве не ожидаются, но температура обычно начинает опускаться ниже нуля к концу сентября.

В Москве ранее объявили «жёлтый» уровень опасности из-за грозы в ночь на 26 августа.