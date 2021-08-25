Режиссёр Олег Трофим прокомментировал интерес к российскому кинематографу
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В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он отметил, что это может быть связано с улучшением качества отечественных кинокартин.
«Российское кино растёт с точки зрения качества продукта и тем, о которых авторы готовы говорить со зрителем», — сказал он.
По мнению Трофима, в перспективе должна сохраниться тенденция роста качества российских фильмов. Он отметил появление всё большего количества продуктов авторского кино, развлекательного контента и межжанровых проектов.
«Шире становится горизонт тем, о которых можно говорить, соответственно, и попадание фильма в сердца зрителя чаще», — утверждает российский режиссёр.
Ранее стало известно, что общество «Знание» проведёт фестиваль научно-популярных и образовательных фильмов «Умное кино» в шести городах России с августа по октябрь.