Синоптики прогнозируют заморозки на Урале до -1 °С

В ночь на 30 августа в Свердловской и Тюменской областях ожидается похолодание до 0...-1 °С, заявил метеоролог, эколог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов.

В комментарии URA.RU он отметил высокую вероятность заморозков в ближайшие несколько дней.

«Также в ночь на 26 и 27 августа заморозки до 0, -2 °С ожидаются в Мурманской, Архангельской областях и до -1 °С в Карелии. В Республике Коми и Пермском крае в ночь на 28 и 30 августа столбики термометров могут местами опуститься до -2 °С», — сказал Шувалов.

По словам ведущего специалиста центра «Фобос» Елены Волосюк, температура возвращается в рамки осеннего климата после аномальной жары в ряде регионов России.

«В выходные дневная температура понизится до +15...+20 °С, то есть просто вернётся в рамки климата, после чего возможен переход ночной температуры в сторону отрицательных значений», — добавила она.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее сообщил о первых зафиксированных заморозках в Центральном федеральном округе в ночь на среду, 25 августа.