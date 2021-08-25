В регионах Центральной России зафиксированы первые заморозки

Первые заморозки зафиксированы в Центральном федеральном округе (ЦФО) в ночь на среду, 25 августа, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Минувшая ночь в Центральной России стала по-осеннему холодной и ознаменовалась первыми осенними заморозками, зарегистрированными двумя метеостанциями», — цитирует синоптика ТАСС.

Так, по его словам, в Лесном Заповеднике Тверской области минимальная температура составила -0,2 °С, а в Демидове Смоленской области — 0 °С.

Как отметил Тишковец, в Москве впервые за последние 82 дня температура воздуха опустилась ниже +10 °С, минимальное значение составило +8,2 °С, что соответствует сентябрьской климатической норме.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, когда наступит осень в столичном регионе.