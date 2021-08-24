В МЧС предупредили о похолодании в Ленобласти

В ночь на 25 августа в Ленинградской области ожидается сильное похолодание, местами температура опустится до +1 °С.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на данные регионального МЧС.

«В ночь на 25 августа в области температура воздуха составит +4...+9 °С, местами до +1 °С. Ветер будет переменный, 1—6 м/с. Также опустится туман, который местами сохранится и утром», — говорится в публикации.

Температура воздуха днём составит +14...+17 °С, ветер южный и юго-восточный, до 5—10 м/с. У Финского залива порывы составят до 14 м/с. В некоторых районах ожидаются небольшие осадки.

Ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус ранее заявил, что на существенное потепление до конца августа надеяться не стоит. Погода будет больше напоминать осеннюю.