Вильфанд рассказал о погоде на юге России и Дальнем Востоке в ближайшие дни

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что «в ближайшие дни из опасных явлений прогнозируются в Краснодарском крае, исключая Сочи, сильный дождь, ливневый дождь, шквалистые усиления ветра до 24 м/с».

«Но наиболее неблагоприятная погода будет в Волгоградском крае — там будет ветер до 27 м/с», — цитирует ТАСС синоптика.

По его словам, «сильные дожди также прогнозируются в Ставрополье, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии».

«На юге Дальневосточного федерального округа, в Бурятии, на юге Хабаровского края, в Амурской области на юге Якутии, прогнозируются сильные дожди, ливневые дожди. Это будет способствовать подъёму уровня воды в Амуре от Хабаровска и ниже по течению», — добавил он.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал в беседе с RT, что температурные рекорды начались с середины этой недели и захватывают в основном Поволжье, Урал и прилегающие области Западной Сибири.

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