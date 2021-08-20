Синоптики рассказали, когда в ХМАО спадёт жара

Жара в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) продлится до 24 августа, после чего начнёт постепенно спадать, заявили в региональном Гидрометцентре.

Об этом сообщает URA.RU.

Так, температура воздуха 22 августа составит до +33 ˚С. Ночью 23 августа будет преимущественно без осадков, днём местами кратковременный дождь, гроза. Воздух в регионе прогреется до +28...+33 ˚С.

По данным сервисов «Гисметео» и «Яндекс.Погода», в Ханты-Мансийске в течение недели средняя температура составит около +27...+30 ˚С.

Также стало известно, что в Тюменской области из-за сухой и жаркой погоды в выходные усилят патрулирование лесов, передаёт «Вслух.ру» со ссылкой на оперштаб.

В регионе продолжает действовать противопожарный режим. Под запретом разведение костров, сжигание сухой травы и мусора. Нарушителям грозят штрафы.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области в ближайшие дни установится аномальная жара до +37 ˚С.