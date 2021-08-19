Спасатели предупредили об аномальной жаре в Челябинской области

В Челябинской области в ближайшие дни установится аномальная жара до +37 ˚С.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

Максимальные температуры во второй половине дня составят до +36...+37 ˚С.

«Среднесуточные температуры воздуха будут выше климатической нормы на семь градусов и более», — заявили в пресс-центре ведомства.

Также стало известно, что в Самарской области из-за жары объявили оранжевый уровень опасности, передаёт volga.news со ссылкой на Приволжское УГМС.

С 19 по 21 августа местами возможна температура до +40... +41 ºС.

Ранее главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о погоде в столичном регионе на следующей неделе.