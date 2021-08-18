Синоптик Позднякова рассказала о погоде в Москве на следующей неделе

Главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о погоде в столичном регионе на следующей неделе.

«В начале следующей недели похолодание продолжится: ночная температура в Москве будет где-то +12...+13 ˚С, дневная — только местами дотягивать до +20 ˚С. Но всё равно такой фон температуры всё ещё остаётся выше климатической нормы», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

Как отметила эксперт, это не означает прихода осени. По словам Поздняковой, отступление жары и прохладные ночи характерны для последних недель московского лета.

«В конце месяца климатический фон погоды будет определять холодный антициклон, мы окажемся на его восточной периферии. То есть у нас начнёт порциями поступать холодный воздух, существенных осадков не ожидается. Что касается температуры, не исключено, что к концу следующей недели она приблизится к климатической норме», — сообщила она.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе на неделе ожидается жара до +30 °С.