В Ленобласти в выходные ожидаются ливни и грозы

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В ГУ МЧС по Ленинградской области предупредили граждан о ливнях и грозах, которые ожидаются в регионе 21 и 22 августа.
В Ленобласти в выходные ожидаются ливни и грозы
  • РИА Новости

Об ухудшении погоды сообщает kp.ru.

«21 августа в отдельных районах Ленинградской области ожидаются ливни и грозы. 22 августа местами ожидаются грозы», — говорится в публикации.

В МЧС не рекомендуют покидать дома и отправляться на катерах и лодках на водоёмы в период непогоды. 

По прогнозам синоптиков, в Ленобласти в выходные ожидается температура в пределах +16...+21 °С.

Начальник ситуационного центра Гидрометцентра Юрий Варакин ранее заявил о похолодании в Московском регионе 21 и 22 августа.

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