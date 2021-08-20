В Ленобласти в выходные ожидаются ливни и грозы

В ГУ МЧС по Ленинградской области предупредили граждан о ливнях и грозах, которые ожидаются в регионе 21 и 22 августа.

Об ухудшении погоды сообщает kp.ru.

«21 августа в отдельных районах Ленинградской области ожидаются ливни и грозы. 22 августа местами ожидаются грозы», — говорится в публикации.

В МЧС не рекомендуют покидать дома и отправляться на катерах и лодках на водоёмы в период непогоды.

По прогнозам синоптиков, в Ленобласти в выходные ожидается температура в пределах +16...+21 °С.

Начальник ситуационного центра Гидрометцентра Юрий Варакин ранее заявил о похолодании в Московском регионе 21 и 22 августа.