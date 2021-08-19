В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в Московском регионе к выходным

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Начальник ситуационного центра Гидрометцентра Юрий Варакин заявил, что температура в Московском регионе понизится к выходным на 8...10 ˚С и будет в пределах +20...+22 ˚С.
В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в Московском регионе к выходным
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Уже к выходным температура максимальная будет в пределах +20...+22 ˚С по Москве, по области — +19...+23 ˚С. То есть на 8...10 ˚С понизится по сравнению с пиком тепла, который был во вторник и среду», — приводит ТАСС его слова.

Вараксин отметил, что ночные температуры будут в районе +11...+14 ˚С.

«Температура станет близка к климатической норме», — подытожил специалист.

Ранее главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о погоде в столичном регионе на следующей неделе.

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