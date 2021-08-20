В горах Гренландии впервые пошёл дождь

Впервые за всю историю наблюдений в горах Гренландии осадки выпали в виде дождя, а не снега, передаёт телеканал CNN.

«Впервые за всю историю наблюдений на обычно заснеженной вершине Гренландии прошёл дождь», — сообщает телеканал CNN.

Изменение агрегатного состояния осадков произошло по причине того, что температура на острове в прошедшие выходные поднялась выше нуля в третий раз за десять лет.

«Это беспрецедентно», — выразил удивление старший научный сотрудник Национального центра обработки данных о снеге и льде при Университете Колорадо Тед Скамбос.

По его словам, это свидетельствует о быстром нагревании Гренландии.

Ранее стало известно, что учёные зафиксировали масштабное таяние ледников в Гренландии.