В горах Гренландии впервые пошёл дождь
«Впервые за всю историю наблюдений на обычно заснеженной вершине Гренландии прошёл дождь», — сообщает телеканал CNN.
Изменение агрегатного состояния осадков произошло по причине того, что температура на острове в прошедшие выходные поднялась выше нуля в третий раз за десять лет.
«Это беспрецедентно», — выразил удивление старший научный сотрудник Национального центра обработки данных о снеге и льде при Университете Колорадо Тед Скамбос.
По его словам, это свидетельствует о быстром нагревании Гренландии.
Ранее стало известно, что учёные зафиксировали масштабное таяние ледников в Гренландии.