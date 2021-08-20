В России действует 125 лесных пожаров

В России по состоянию на 19 августа действует 125 природных пожаров. Об этом сообщили в Авиалесоохране.

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«На 00:00 мск 19 августа на территории России действовало 125 лесных пожаров на площади, пройденной огнём 1 249 275 га», — заявили в ведомстве. Наибольшее число природных пожаров зафиксировано в Якутии — 55. Особый противопожарный режим введён в 59 субъектах России, режим ЧС — в шести. Ранее стало известно, что в Якутии за несколько дней площадь активного горения лесов сократилась в два раза. В МЧС назвали человеческий фактор главной причиной пожаров в Якутии.