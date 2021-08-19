В Татарстане открылась восстановленная усадьба XIX века

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В Татарстане восстановили усадьбу купца Мухаметзяна Ахметзянова. Она была построена в конце XIX века.
В Татарстане открылась восстановленная усадьба XIX века
  • © Пресс-служба комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на комитет по охране объектов культурного наследия.

Усадьба находится в селе Иж-Бобья Агрызского района. Во времена СССР дом использовался как школа, а в 2004 году его снесли из-за аварийного состояния. От строения остались фундамент и часть кладки цоколя.

Впоследствии было принято решение восстановить дом. Работы начались в 2016—2017 годах. На фундаменте установили сруб из цельного соснового бревна. Воссоздали исторический рисунок фасадов, территорию озеленили.

Ранее НСН сообщала, что в Москве отреставрируют доходный дом, расположенный в Хамовниках.

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