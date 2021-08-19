В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за ожидаемых сильных дождей 22 августа

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Синоптики объявили в Приморье штормовое предупреждение 22 августа в связи с обильными осадками.
В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за ожидаемых сильных дождей 22 августа
  • РИА Новости

«В связи с влиянием активного атмосферного фронта ночью и днем 22 августа в г. Владивостоке, местами в Приморском крае пройдут сильные дожди с количеством 15—40 мм за 12 часов и менее», — говорится в сообщении Примгидромета.

На юге Приморского края ночью и в первой половине дня ожидаются сильные дожди: менее чем за 12 часов выпадет 50 мм осадков, возможны грозы. Ветер усилится до 15—20 м/с. 

Синоптики также предупреждают об угрозе формирования паводков с резкими подъёмами уровня воды на 0,4—2 м. 

Завкафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Кислов ранее рассказал о возможном возникновении природных аномалий в мире. По его мнению, погодных аномалий стоит ждать во всех климатических регионах.

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