В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за ожидаемых сильных дождей 22 августа

Синоптики объявили в Приморье штормовое предупреждение 22 августа в связи с обильными осадками.

«В связи с влиянием активного атмосферного фронта ночью и днем 22 августа в г. Владивостоке, местами в Приморском крае пройдут сильные дожди с количеством 15—40 мм за 12 часов и менее», — говорится в сообщении Примгидромета.

На юге Приморского края ночью и в первой половине дня ожидаются сильные дожди: менее чем за 12 часов выпадет 50 мм осадков, возможны грозы. Ветер усилится до 15—20 м/с.

Синоптики также предупреждают об угрозе формирования паводков с резкими подъёмами уровня воды на 0,4—2 м.

Завкафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Кислов ранее рассказал о возможном возникновении природных аномалий в мире. По его мнению, погодных аномалий стоит ждать во всех климатических регионах.