Климатологи рассказали о возможном возникновении природных аномалий в мире

Заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Кислов рассказал о возможном возникновении природных аномалий в мире.

«Климатические регионы останутся такими, какими и были. Но в каждом из них будут появляться свои аспекты, опасные явления. Например, в Арктике летом крупных осадков не бывает, обычно моросящий дождь. А сейчас там появляются мощнейшие ливни, которые связаны с тем, что туда проникают тёплые воздушные массы из умеренных широт, чего раньше не было», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его мнению, погодных аномалий стоит ждать во всех климатических регионах.

Со своей стороны, начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ «Центральное УГМС» Николай Терешонок предположил, что одной из причин возникновения новых погодных явлений в определённых климатических зонах может быть глобальное потепление.

«Лесные пожары, за несколько суток выпадает годовое количество осадков. Это, конечно, связано с синоптической ситуацией, но уже необычно. По всему земному шару идёт положительная тенденция роста температуры», — сказал эксперт.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН рассказал, как изменился климат в России за последние 30 лет.