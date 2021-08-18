Климатологи рассказали о возможном возникновении природных аномалий в мире

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Заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Кислов рассказал о возможном возникновении природных аномалий в мире.
Климатологи рассказали о возможном возникновении природных аномалий в мире
  • © РИА Новости / Евгений Одиноков

«Климатические регионы останутся такими, какими и были. Но в каждом из них будут появляться свои аспекты, опасные явления. Например, в Арктике летом крупных осадков не бывает, обычно моросящий дождь. А сейчас там появляются мощнейшие ливни, которые связаны с тем, что туда проникают тёплые воздушные массы из умеренных широт, чего раньше не было», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его мнению, погодных аномалий стоит ждать во всех климатических регионах.

Со своей стороны, начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ «Центральное УГМС» Николай Терешонок предположил, что одной из причин возникновения новых погодных явлений в определённых климатических зонах может быть глобальное потепление.

«Лесные пожары, за несколько суток выпадает годовое количество осадков. Это, конечно, связано с синоптической ситуацией, но уже необычно. По всему земному шару идёт положительная тенденция роста температуры», — сказал эксперт.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН рассказал, как изменился климат в России за последние 30 лет.

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