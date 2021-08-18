Спасатели предупредили об усилении ветра до 25 м/с в Крыму

Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Крыму 19 и 20 августа.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

По прогнозу республиканского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днём и до конца суток 19 августа, а также в течение 20 августа возможны сильные дожди, грозы, град, шквалистый ветер 20—25 м/с.

«Существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Чёрного, Азовского морей и Керченского пролива», — заявили в ведомстве.

Жителей и гостей полуострова призвали воздержаться от выхода в море и внутренние водоёмы, не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения, не приближаться к рекламным щитам, линиям электропередачи и деревьям, передаёт интернет-издание argumenti.ru.

Ранее сообщалось, что Гидрометцентр Татарстана объявил штормовое предупреждение из-за аномальной жары.