В Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за жары +39 °С

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Гидрометцентр Татарстана объявил штормовое предупреждение из-за аномальной жары.
В Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за жары +39 °С
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Бизнес Online».

По прогнозу, с 18 по 23 августа в регионе ожидается жаркая погода со среднесуточными температурами на девять и более градусов выше нормы.

Так, до конца недели воздух может прогреться до +37...+39 °С.

В четверг, 19 августа, в республике прогнозируется переменная облачность. Ночью в основном без осадков, днём местами кратковременный дождь.

Минимальная температура в ночное время составит +12...+17 °С, на западе — до +22 °С. Днём ожидается около +32...+37 °С.

В пятницу, 20 августа, сохранится переменная облачность без осадков. Ночью температура опустится до +13...+18 °С, днём повысится до +38 °С.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН рассказал, как изменился климат в России за последние 30 лет.

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