Синоптик рассказал, как долго продлится непогода в Москве

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал в беседе с RT, какая погода ожидается в столичном регионе в ближайшие несколько дней.

Комментируя дождливую погоду в Москве, эксперт пояснил, что это связано с прохождением атмосферного фронта.

«Это проходит атмосферный фронт, потом ещё один, такой цепочкой... Сам циклон находится в районе Балтики, движется на восток, в сторону Архангельска и Мурманска. Спираль у циклона против часовой стрелки закручивается, фронт вдоль Москвы нас цепляет. Сегодня и завтра ещё (будут дожди. — RT). Надеемся, что к пятнице всё это пройдёт», — рассказал синоптик.

Как отметил Цыганков, «потихоньку аномальное июльское тепло переходит в нормальную погоду».

Он добавил, что та температура, которая наблюдалась вчера и сегодня, для августа на 7 °С выше климатической нормы.

«Завтра у нас облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, грозы. В пятницу — переменная облачность и без осадков. В субботу и в воскресенье — с прояснениями, небольшие дождики... В понедельник и во вторник тоже небольшой дождь. Завтра — +22...+24 °С, в пятницу — +24...+26 °С, в субботу — +22...+24 °С, в воскресенье — +19...+24 °С, в понедельник — +17...+22 °С, предварительно во вторник — +16...+21 °С, нормальная августовская температура», — заключил собеседник RT.

Ранее сообщалось, что Департамент торговли и услуг Москвы рекомендовал в связи с прогнозируемой непогодой в столице ресторанам и кафе закрыть летние веранды.