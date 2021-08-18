Солистка Мариинского театра рассказала о профессии балерины

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Солистка Мариинского театра заслуженная артистка России Александра Иосифиди рассказала о профессии балерины.
Солистка Мариинского театра рассказала о профессии балерины
  • ©mariinsky.ru

«Быть балериной — значит быть всегда в профессиональной форме. Даже если какое-то время нет спектаклей, руководство балета распределяет партии в спектаклях на своё усмотрение — есть шанс попасть на замену. Если ты не в форме, то станцевать не сможешь», — заявила она в беседе с Nation News.

По её словам, балерина должна быть очень развита интеллектуально — она должна много читать, ходить в музеи и на выставки.

Как отметила Иосифиди, внешний вид балерины также имеет большое значение, питание артистки в том числе должно быть сбалансированным.

Что касается репетиций, то если роль готова, то достаточно двух часов в день, а если это новая партия, то репетировать приходится по три часа утром и вечером, уточнила балерина.

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