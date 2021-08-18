Угроза цунами объявлена после землетрясения у берегов Вануату в Тихом океане

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло у берегов Вануату в Тихом океане, объявлена угроза цунами.

Согласно данным Геологической службы США, землетрясение произошло в 16 км к северу от города Порт Олри, очаг залегал на глубине 91 км.

Как сообщает Национальное управление океанических и атмосферных исследований США, есть угроза цунами. По данным этого ведомства, магнитуда землетрясения достигла 7,1.

14 августа утром в Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2 в 125 км к западу от столицы Порт-о-Пренс.

Власти ввели режим чрезвычайного положения на месяц. В стране объявили трёхдневный общенациональный траур по погибшим.

По данным на 17 августа, погиб 1941 человек, более 9 тыс. пострадали.