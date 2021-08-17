Число погибших в результате землетрясения в Гаити достигло 1941

Число погибших в результате землетрясения в Гаити возросло до 1941, пострадали около 9 тыс. человек, заявили в управлении гражданской защиты республики.

«На 17 августа управление гражданской защиты зарегистрировало 1941 погибшего: 1597 — в департаменте Юг, 205 — в департаменте Гранд-Анс, 137 — в департаменте Нипп и двоих — в департаменте Северо-Запад. Также зарегистрировано более чем 9 тыс. раненых», — приводит ТАСС заявление ведомства.

4 августа утром в Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2 в 125 км к западу от столицы Порт-о-Пренс. Власти ввели режим чрезвычайного положения на месяц.

В стране объявили трёхдневный общенациональный траур по погибшим.