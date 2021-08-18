В Москве отреставрируют здание XIX века на проспекте Мира

В Москве отреставрируют особняк начала XIX века, расположенный по адресу проспект Мира, дом 25, строение 1. Уточняется, что здание является объектом культурного наследия регионального значения.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«В изящном особняке на проспекте Мира раньше проводились только локальные ремонтные и восстановительные работы, а вот комплексной реставрации не было с момента его постройки. Сейчас специалисты приступили к долгожданному сохранению памятника модерна», — сказал глава столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Отмечается, что соответствующие работы уже начались. Завершить их планируют до конца 2022 года.

Ранее НСН сообщала, что в Москве отреставрируют доходный дом, расположенный в Хамовниках.