В Москве отреставрируют здание XIX века на проспекте Мира
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Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
«В изящном особняке на проспекте Мира раньше проводились только локальные ремонтные и восстановительные работы, а вот комплексной реставрации не было с момента его постройки. Сейчас специалисты приступили к долгожданному сохранению памятника модерна», — сказал глава столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
Отмечается, что соответствующие работы уже начались. Завершить их планируют до конца 2022 года.
Ранее НСН сообщала, что в Москве отреставрируют доходный дом, расположенный в Хамовниках.