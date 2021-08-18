В Москве отреставрируют здание XIX века на проспекте Мира

Короткая ссылка
В Москве отреставрируют особняк начала XIX века, расположенный по адресу проспект Мира, дом 25, строение 1. Уточняется, что здание является объектом культурного наследия регионального значения.
В Москве отреставрируют здание XIX века на проспекте Мира
  • © портал мэра и правительства Москвы

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«В изящном особняке на проспекте Мира раньше проводились только локальные ремонтные и восстановительные работы, а вот комплексной реставрации не было с момента его постройки. Сейчас специалисты приступили к долгожданному сохранению памятника модерна», — сказал глава столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Отмечается, что соответствующие работы уже начались. Завершить их планируют до конца 2022 года.

Ранее НСН сообщала, что в Москве отреставрируют доходный дом, расположенный в Хамовниках.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить