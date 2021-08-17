Вулкан на Камчатке выбросил столб газа с пеплом на высоту до 3,5 км

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На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил парогазовый столб с примесью пепла на высоту до 3,5 км. В посёлке Усть-Камчатск зафиксировали незначительное выпадение пепла.
Вулкан на Камчатке выбросил столб газа с пеплом на высоту до 3,5 км
  • © Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, KVERT/Ю. Демянчук

«С учётом направления ветра парогазовый шлейф распространился в восточном — юго-восточном направлении на расстояние 100 км в сторону Камчатского залива», — заявили в ГУ МЧС по краю.

Отмечается, что в единой диспетчерской службе Усть-Камчатского района и диспетчерами местных пожарных подразделений «зарегистрировано незначительное выпадение пепла, до 1 мм, в посёлке Усть-Камчатск».

По данным МЧС, международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят, туристических групп там нет.

Ранее сообщалось, что на курильском вулкане Эбеко произошёл выброс пепла.

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