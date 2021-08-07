На курильском вулкане Эбеко произошёл выброс пепла

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На вулкане Эбеко на Курильском острове Парамушир произошёл первый выброс пепла — шлейф распространился в южном направлении на расстояние до 10 км.

Об этом сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по Сахалинской области в разделе оперативной информации.

«В Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что на вулкане Эбеко... произошёл пепловый выброс», — говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что угрозы жизни населения выброс пепла не несёт, запах сероводорода отсутствует.

В июле вулкан Эбеко при извержении выбросил столб пепла на высоту 1,8 км.

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