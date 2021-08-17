В Гидрометцентре предупредили о сильных дождях в Москве

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС заявил, что в Москву и Московскую область в среду, 18 августа, придут сильные дожди.

«Со второй половины дня в среду кратковременные дожди прогнозируются в Москве и Подмосковье», — сказал Вильфанд, отметив, что дожди будут заметными.

По его словам, в пятницу, 20 августа, они начнут ослабевать. Температурный фон в столице останется аномально высоким.

«Температура будет выше нормы, +20…+25 °С с четверга», — уточнил он.

Ранее завлабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, что погода в сентябре на большей части России будет соответствовать температурной норме.

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