Метеоролог рассказала о погоде на территории России в сентябре

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Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, что погода в сентябре на большей части России будет соответствовать температурной норме.
Метеоролог рассказала о погоде на территории России в сентябре
  • РИА Новости

В беседе с «Российской газетой» она сообщила, что, по предварительным расчётам Гидрометцентра, в отдельных регионах температура воздуха будет немного превышать климатическую норму.

В Москве сентябрь, скорее всего, будет соответствовать климатической норме. Днём температура составит +15…+20 °С, ночью — +5…+10 °С. При похолоданиях по ночам температура будет падать до +1…+6 °С, а днём не подниматься выше +5…+10 °С.

На северо-западе европейской территории (в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях) преобладающая дневная температура составит +9…+15 °С, пояснила Паршина.

Как ранее сообщало URA.RU, синоптики предупредили об усилении ветра до 20 м/с в Ямало-Ненецком автономном округе.

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