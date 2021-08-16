Волонтёры «Чистой Арктики» провели работы по очистке побережья Енисея и Карского моря

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Волонтёры «Чистой Арктики» возвращаются с Таймыра и Ямала, где они занимались работами по очистке побережья Енисея и Карского моря.
Волонтёры «Чистой Арктики» провели работы по очистке побережья Енисея и Карского моря

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

«Чистая Арктика» — это проект полного цикла. Волонтёры не только собрали, но и познакомились с обработкой, увидели все технологии, которые там присутствуют, вплоть до, конечно, утилизации, и вывоза, и погрузки на баржи», — заявил директор ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин.

В частности, в ямальском посёлке Харасавэй добровольцы собрали 43 кубометра горючих отходов, собрали и выкопали 21,5 тонны металла. Расчищена площадь в два гектара.

На Таймыре волонтёры собрали 44 тонны металлолома и древесины с берегов Енисея.

Следующие смены в Красноярский край и ЯНАО запланированы на конец августа и начало сентября.

Ранее НТВ сообщал, что отряды волонтёров приступили к уборке мусора на территории Арктики, в том числе на курортах Карского моря и Енисейского залива.

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