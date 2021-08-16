Участники молодёжной архитектурной биеннале спроектируют гектар на улице Московской в Казани
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Об этом сообщает «Бизнес Online».
Тема биеннале — «Рабочее пространство будущего». Необходимо создать проект перевоплощения недостроенного торгово-административного объекта в новый формат рабочего пространства, рассказали организаторы.
«Важным заданием для участников конкурса станет подготовка предложения по реконструкции существующего здания, созданию функциональной взаимосвязи между старым и новым объектом и благоустройству прилегающей территории», — отмечается в сообщении.
Территория, где находится объект для проектирования, входит в туристическую зону «Татарская слобода».
Ранее НСН сообщала, что Москва вошла в шорт-лист конкурса «Мировая столица дизайна — 2024».