Участники молодёжной архитектурной биеннале спроектируют гектар на улице Московской в Казани

В финал российской молодёжной архитектурной биеннале попадут 30 русскоязычных архитекторов из разных стран. Им предстоит спроектировать гектар на улице Московской в Казани. Приём заявок продлится до 22 августа.

Об этом сообщает «Бизнес Online».

Тема биеннале — «Рабочее пространство будущего». Необходимо создать проект перевоплощения недостроенного торгово-административного объекта в новый формат рабочего пространства, рассказали организаторы.

«Важным заданием для участников конкурса станет подготовка предложения по реконструкции существующего здания, созданию функциональной взаимосвязи между старым и новым объектом и благоустройству прилегающей территории», — отмечается в сообщении.

Территория, где находится объект для проектирования, входит в туристическую зону «Татарская слобода».

Ранее НСН сообщала, что Москва вошла в шорт-лист конкурса «Мировая столица дизайна — 2024».