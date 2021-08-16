Синоптики прогнозируют жару до +30 °С в Тюменской области

По сообщениям Росгидрометцентра, в Тюменской области вновь установится жаркая погода.

Об этом пишет URA.RU.

«17 августа воздух в Тюменской области прогреется до +30 °С в дневное время. В ночные часы — до +16 °С. Средняя температура воздуха в течение недели составит +25...+27 °С днём и +14...+16 °С ночью», — говорится в сообщении Росгидрометцентра.

Ранее синоптик, ведущий метеоролог Гидрометцентра Михаил Милославский в беседе с Nation News рассказал, с чем связана аномально жаркая погода на территории России летом.