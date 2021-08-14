Вильфанд пообещал аномально тёплую погоду в ЦФО в ближайшие дни
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«В центре европейской части России, в Москве, в частности, погода будет замечательная на выходных и в первой половине следующей недели», — цитирует ТАСС Вильфанда.
По его словам, температурный фон будет выше нормы на 2 — 4°C.
Осадков на выходных и в понедельник не ожидается.
Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погоде в столичном регионе в ближайшие несколько дней.