Вильфанд пообещал аномально тёплую погоду в ЦФО в ближайшие дни

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В ближайшие дни в Центральном федеральном округе (ЦФО) температура будет на 2 — 4°C выше климатической нормы, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Вильфанд пообещал аномально тёплую погоду в ЦФО в ближайшие дни
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«В центре европейской части России, в Москве, в частности, погода будет замечательная на выходных и в первой половине следующей недели», — цитирует ТАСС Вильфанда.

По его словам, температурный фон будет выше нормы на 2 — 4°C.

Осадков на выходных и в понедельник не ожидается.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погоде в столичном регионе в ближайшие несколько дней.

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