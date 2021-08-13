Синоптики рассказали о самом тёплом дне на следующей неделе в Москве

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Анастасия Румянцева
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погоде в столичном регионе в ближайшие несколько дней.
Синоптики рассказали о самом тёплом дне на следующей неделе в Москве
  • РИА Новости

«В выходные дни у нас хорошая, тёплая погода. Ночи станут чуть прохладнее, чем мы привыкли: +12...+14 °C в Москве, дневная температура в субботу — +23...+25 °C, в воскресенье — +25...+27 °C. В ночь на понедельник местами возможен небольшой кратковременный дождь, днём без осадков», — пояснила Позднякова.

По её словам, ночь будет довольно тёплой — +16...+18 °C.

«Мы будем находиться в тёплом секторе циклона. Дневная температура — +24...+26 °C. 17 августа практически такая же ситуация: переменная облачность, без осадков. Ночная температура — +14...+16 °C, дневная — +24...+26 °C. 18 августа может оказаться самым тёплым днём... Дневная температура в Москве — +26...+28 °C. Ненастным днём будет 19 августа. Может выпасть значительное количество осадков, местами дожди могут быть сильными», — добавила синоптик.

Потом, как объяснила метеоролог, за холодным фронтом «начнёт поступать более свежий воздух», температура воздуха, которая в выходные дни была выше климатической нормы, в последующие дни вернётся к ней.

«До конца следующей недели минимальная температура будет в пределах +13...+15 °C, дневная — +19...+24 °C — преобладающая во второй половине следующей недели», — заключила Позднякова.

Ранее сообщалось, что в Москве в пятницу, 13 августа, ожидается до +23 °С.

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