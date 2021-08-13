Вдова Микаэла Таривердиева рассказала о выставке «Я ловил ощущения»

Короткая ссылка
Вдова композитора Микаэла Таривердиева рассказала о выставке «Я ловил ощущения», которая открылась в Российском национальном музее музыки.
Вдова Микаэла Таривердиева рассказала о выставке «Я ловил ощущения»
  • РИА Новости

«Он не только фотографировал, но сам проявлял, печатал. На выставке представлено более 30 фотографий и сделана попытка воссоздать его фотолабораторию: я отдала на время в музей фотоаппараты, увеличитель», — заявила Вера Таривердиева в беседе с «Российской газетой».

В качестве одного из примеров она привела снимок, который назвала «Музыка. Памятник Сибелиусу в Хельсинки».

Как отметила Таривердиева, чтобы запечатлеть солнце между металлическими трубами, напоминающими органные, композитор ждал четыре часа.

«Или работа «Свободный человек», снятая где-то в «Диснейленде»: там стайка ребятишек. Очень показательная тема для Микаэла Леоновича. Если попробовать определить его характер двумя словами, то я бы сказала: «Свободный человек», — добавила она.

Ранее композитор, член авторского совета Российского авторского общества Владимир Матецкий в беседе с ФАН оценил будущее русской национальной песни.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить