Вдова Микаэла Таривердиева рассказала о выставке «Я ловил ощущения»

Вдова композитора Микаэла Таривердиева рассказала о выставке «Я ловил ощущения», которая открылась в Российском национальном музее музыки.

«Он не только фотографировал, но сам проявлял, печатал. На выставке представлено более 30 фотографий и сделана попытка воссоздать его фотолабораторию: я отдала на время в музей фотоаппараты, увеличитель», — заявила Вера Таривердиева в беседе с «Российской газетой».

В качестве одного из примеров она привела снимок, который назвала «Музыка. Памятник Сибелиусу в Хельсинки».

Как отметила Таривердиева, чтобы запечатлеть солнце между металлическими трубами, напоминающими органные, композитор ждал четыре часа.

«Или работа «Свободный человек», снятая где-то в «Диснейленде»: там стайка ребятишек. Очень показательная тема для Микаэла Леоновича. Если попробовать определить его характер двумя словами, то я бы сказала: «Свободный человек», — добавила она.

Ранее композитор, член авторского совета Российского авторского общества Владимир Матецкий в беседе с ФАН оценил будущее русской национальной песни.