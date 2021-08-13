Синоптик рассказал о появлении мезоциклона в Чёрном море

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Ангелина Шурпина, Анастасия Румянцева
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал в беседе с RT о погоде на юге России, отметив, что над Чёрным морем фиксируется появление мезоциклона.

«О том, что юг европейской территории России ждёт очень серьёзная ситуация, начали говорить в начале недели. Действительно, сформировался очень интересный субтропический шторм, который по структуре напоминает тропический циклон и чаще всего наблюдается над Средиземным морем во второй половине лета. Но вот мы фиксируем появление такого мезоциклона и в Чёрном море», — рассказал Шувалов.

Он отметил, что в прошедшие сутки наиболее сильные дожди шли в Приазовье — в Ейске, Темрюке, Керчи — и даже севернее, в Каменск-Шахтинском Ростовской области.

«От 50 до 80 мм осадков — очень значительные дожди за очень небольшой промежуток времени. Теперь этот мезоциклон смещается на восток, поэтому захватывает и западное побережье Азовского моря, и Краснодарский край, потому что серьёзная ситуация не только в Анапе, но частично и в Новороссийске. Не исключено, что во второй половине дня очень сильные дожди пройдут и в самом Краснодаре, краевой столице. «Горячая точка» сохраняется и будет сохраняться ещё, наверное, сутки», — пояснил метеоролог.

Собеседник RT добавил, что ещё сутки сильные ливни будут затрагивать Черноморское побережье Кавказа, может быть в меньшей степени Сочи, но в Анапе и в Новороссийске сильные дожди будут продолжаться.

«Краснодарский край, юг Ростовской и сильные ливни в Волгоградской области, облачную гряду будет дальше вытягивать на северо-восток, на Волгоград и дальше в Предуралье», — заключил Шувалов.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погоде в столичном регионе в ближайшие несколько дней.

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